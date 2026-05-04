Nel 1976 un terremoto devastò una regione italiana, lasciando dietro di sé macerie e paure. Ora, alcuni bambini di allora hanno creato una canzone che racconta quei momenti, usando immagini e simboli come un pallone blu trovato tra le macerie. La composizione musicale si ispira alle emozioni vissute durante il terremoto, trasformando il dolore in un'opera che conserva il ricordo di quei giorni.

? Cosa scoprirai Cosa nasconde il simbolo del pallone blu tra le macerie?. Come hanno trasformato il trauma del sisma in una canzone?. Perché il dialetto friulano è fondamentale in questo racconto musicale?. Chi ha permesso di unire la memoria storica all'arte urbana?.? In Breve Presentazione brano di Barbara Sabbadini e Stefano Ferro a Magnano in Riviera. Voce solista Matilda Tomasetig e regia di Simone Vrech per il videoclip. Collaborazione tra Pro Loco Magnano in Riviera e Coro Musicanova di Aldo Micco. Integrazione del murale di Simone Mestroni nella narrazione visiva della Cittania della Poesia. A Magnano in Riviera è stata presentata domenica 3 maggio la canzone I ragazzi del ’76, un brano che ricostruisce l’impatto del sisma del 6 maggio 1976 attraverso gli occhi dell’infanzia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il sisma del ’76 attraverso gli occhi dei bambini: nasce una canzone

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