Giulia Pauselli ha confermato pubblicamente la sua relazione con Osvaldo De Grazia. La ballerina, nota per la partecipazione a un talent show, ha condiviso la notizia sui social. La coppia si era già mostrata insieme in alcune occasioni pubbliche. La sua storia precedente con un altro ballerino si era conclusa prima di questa nuova unione.

Giulia Pauselli, ballerina professionista di Amici, pare aver ritrovato la serenità accanto a Osvaldo De Grazia. La notizia arriva dopo una storia importantissima tra la Pauselli e Marcello Sacchetta. Storia, iniziata nel 2013 e coronata nel 2022 con la nascita del loro figlio, che ora sarebbe giunta al capolinea. D’altra parte, sebbene i due non abbiano mai annunciato ufficialmente la rottura, le voci di una profonda crisi avevano iniziato a farsi sempre più insistenti durante la settimana dell’Eurovision. In quell’occasione a Sacchetta era stato attribuito un presunto flirt con la collega Francesca Tocca: qualcuno in quel bacio sul palco tra i due ballerini mentre Sal Da Vinci cantava la sua “Per sempre sì”, ci aveva visto qualcosa di più. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Giulia Pauselli ufficializza la storia d’amore con il nuovo compagno Osvaldo De Grazia

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