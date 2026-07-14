Dopo la rottura con il suo ex, Giulia Pauselli è stata fotografata insieme a Osvaldo De Grazia, che ora viene indicato come il suo nuovo fidanzato. La ballerina ha condiviso sui social alcuni scatti con lui, lasciando intendere un nuovo legame. Non sono stati annunciati ufficialmente dettagli sulla relazione, né sono stati rilasciati commenti da parte dei protagonisti. La coppia è stata vista in diverse occasioni pubbliche, senza ulteriori conferme o dichiarazioni ufficiali.

Dopo la fine della lunga storia d’amore con Marcello Sacchetta, padre di suo figlio Romeo Maria, Giulia Pauselli sembra aver ritrovato il sorriso. La ballerina, conosciuta dal grande pubblico per il suo percorso ad Amici e per il talento che l’ha portata sui palchi più prestigiosi, ha ufficializzato la nuova relazione con un gesto semplice ma inequivocabile: una fotografia condivisa sui social insieme al nuovo compagno. L’uomo che ha conquistato il suo cuore si chiama Osvaldo De Grazia. Il suo volto non appartiene al mondo della televisione o della danza, ma a quello della musica elettronica e dell’intrattenimento. DJ, producer e imprenditore nel settore degli eventi, De Grazia è una figura molto conosciuta nell’ambiente della nightlife romana e ora il suo nome è finito sotto i riflettori proprio grazie alla relazione con la ballerina. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Osvaldo De Grazia, il fidanzato di Giulia Pauselli

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