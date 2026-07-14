Dopo la rottura con un ballerino, una ballerina ha condiviso sui social immagini che suggeriscono un nuovo legame sentimentale. Le foto mostrano momenti intimi con un uomo, senza indicazioni di ulteriori dettagli. La relazione, non confermata ufficialmente, è stata commentata dai follower. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata dai diretti interessati. La ballerina non ha ancora commentato pubblicamente la situazione.

Dopo la fine della storia con Marcello Sacchetta, Giulia Pauselli è tornata al centro dell’attenzione per alcune immagini condivise sui social che mostrano un possibile nuovo capitolo della sua vita sentimentale. L’ex ballerina di Amici, che negli ultimi mesi aveva scelto la riservatezza, è apparsa in compagnia di un uomo, alimentando le voci su una nuova relazione. Un cambiamento che arriva dopo un periodo complesso, segnato anche da riflessioni personali e dal desiderio di ritrovare equilibrio. La rottura con Marcello Sacchetta. La relazione tra Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta è stata una delle più seguite nate nel mondo di Amici, consolidata anche dalla nascita del figlio Romeo Maria. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Giulia Pauselli ritrova l’amore dopo la rottura con Marcello Sacchetta: chi è il nuovo compagno

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