Dopo la fine della relazione con un collega ballerino, una professionista di Amici ha condiviso sui social di aver deciso di mettere al primo posto la propria salute mentale. Ha risposto a domande dei fan, parlando di una fase di cambiamenti e riflessioni, dopo diversi mesi difficili. La ballerina ha spiegato di aver scelto di dedicarsi al benessere personale, senza entrare in dettagli sulla separazione.

Dopo la rottura con Marcello Sacchetta, Giulia Pauselli ha deciso di parlare apertamente di questa sua nuova fase della vita, lontana dal compagno. La ballerina professionista di Amici ha risposto alle curiosità dei fan attraverso un box domande su Instagram, tracciando nuove consapevolezze arrivate dopo mesi difficili. Giulia Pauselli, la confessione dopo la rottura con Marcello Sacchetta. È un momento di rinascita e nuove consapevolezze per Giulia Pauselli: dopo la rottura con Marcello Sacchetta, la ballerina professionista di Amici ha scelto il silenzio, senza commentare nulla riguardo la crisi col compagno e il successivo allontanamento. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Giulia Pauselli dopo la rottura con Marcello Sacchetta: “Metto al primo posto la mia salute mentale”

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Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta La Fine di una Storia d'Amore

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