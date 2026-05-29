Marcello Sacchetta ha reagito spontaneamente alla notizia che Giulia Pauselli si è fidanzata con Osvaldo, pochi mesi dopo la fine della loro relazione.

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta si sono lasciati qualche mese fa. Poche ore fa, Gabriele Parpiglia nella sua famosa newsletter, ha rivelato nuovi dettagli sui due protagonisti del gossip, in particolare il nuovo presunto fidanzato della ballerina, tale Osvaldo di cui ad oggi non si conosce il cognome. Dopo che Marcello Sacchetta si è esibito all’ Eurovision 2026 insieme a Francesca Tocca, Giulia ha deciso di uscire allo scoperto con la nuova fiamma. Giulia Pauselli ha presentato il suo nuovo fidanzato Osvaldo: di lui si sa molto poco, se non che lavora nei locali come imprenditore. In seguito a questa rivelazione, c’è stata una reazione decisamente forte di Marcello Sacchetta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Giulia Pauselli ha un nuovo fidanzato (chi è Osvaldo), ecco la reazione d’istinto di Marcello Sacchetta

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