A Villa Literno è stata effettuata una seconda raccolta straordinaria di rifiuti agricoli, con particolare attenzione alla rimozione di teli e materiali plastici provenienti dalle attività agricole. I rifiuti, se lasciati nell’ambiente, possono contribuire all’inquinamento. Le operazioni mirano al corretto riciclo e alla tutela ambientale, con l’obiettivo di accelerare le attività di smaltimento e prevenzione dei rifiuti abbandonati nelle aree rurali.

Rimozione dei rifiuti, riciclo corretto e tutela dell’ambiente. Seconda raccolta straordinaria delle plastiche agricole in provincia di Caserta. Questa mattina a Villa Literno sono stati rimossi teli e altri materiali in plastica provenienti dalle attività agricole, rifiuti che, se abbandonati, rappresentano una fonte di inquinamento. Alle operazioni ha assistito il Commissario unico per le bonifiche, il generale Giuseppe Vadalà. Grazie all’impiego di camion dotati di benna a polipo, i materiali sono stati raccolti e avviati al corretto riciclo. L’iniziativa rientra nel percorso avviato dalla struttura commissariale insieme a PolieCo, il... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Villa Literno, raccolta straordinaria dei rifiuti agricoli. Vadalà: “Ora acceleriamo”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Terra dei Fuochi, bonifica 'dal basso' con la raccolta straordinaria dei rifiuti plastici agricoliÈ iniziata a Teverola una raccolta straordinaria di rifiuti plastici agricoli, promossa dal Commissario Unico per la bonifica dei siti contaminati e...

Raccolta straordinaria dei Raee: smistati 13.556 kg di rifiutiDurante le prime sei giornate di raccolta straordinaria dei rifiuti elettronici ed elettrici, sono stati smaltiti complessivamente 13.