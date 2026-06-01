Il Comune di Rho ha aperto il parco di via Aldo Moro, dopo aver rinnovato le aree verdi di via Ronchi e il giardino condiviso di Lucernate. Il sindaco ha descritto il nuovo spazio come un luogo destinato al gioco e alla crescita, sottolineando la necessità di preservarlo. La riqualificazione riguarda gli spazi verdi pubblici della città, rendendoli più attrezzati e accessibili. La gestione e la cura di queste aree sono state oggetto di attenzione da parte dell’amministrazione comunale.

di Roberta Rampini RHO Dopo l’area verde di via Ronchi e il giardino condiviso della frazione di Lucernate, il Comune di Rho ha inaugurato il parco di via Aldo Moro: "un luogo in cui giocare e crescere, un luogo da custodire", ha spiegato il sindaco Andrea Orlandi. Il taglio del nastro è stato anche l’occasione per festeggiare la conclusione del progetto "0-6 Personaggi in cerca di lettore" che ha coinvolto bambine e bambini in un percorso fatto di storie, ascolto e immaginazione. Il parco nei mesi scorsi è stato oggetto di un’importante riqualificazione in particolare per quanto riguarda l’area dei giochi che è stata interamente rinnovata.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rho, il restyling delle aree verdi: "Luogo da custodire con cura"

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