È ricercato dalle forze dell'ordine il giuglianese Giuseppe Mele, detto "Pino", che da alcuni giorni si è allontanato dalla comunità terapeutica, in provincia di Campobasso, nella quale era ospitato, facendo perdere le proprie tracce. L'uomo era sottoposto alla misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali e, con la sua fuga, avrebbe violato le prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria. Mele era stato condannato a 4 anni e 5 mesi per estorsione aggravata dal metodo mafioso e tre mesi fa trasferito in un centro di recupero nell'ambito del percorso previsto dalla misura alternativa alla detenzione. L'allontanamento non autorizzato dalla struttura ha fatto immediatamente scattare le ricerche. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, Pino Mele fugge dalla comunità terapeutica: è ricercato dalle forze dell’ordine

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