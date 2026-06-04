I carabinieri di Giugliano hanno arrestato una donna di 26 anni, nota alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’arresto è stato effettuato durante una perquisizione domiciliare, che ha portato al sequestro di droga. La donna è stata portata in caserma e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giugliano hanno arrestato una 26enne del posto con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Si tratta di Camilla Orselli, già nota alle forze dell'ordine. L'operazione è scattata nell'ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di droga sul territorio. I militari hanno fatto irruzione nell'abitazione della giovane, sottoponendola a una perquisizione. Durante i controlli sono stati rinvenuti circa 100 grammi di cobret suddivisi in cinque buste, oltre a tre confezioni contenenti complessivamente circa 48 grammi di cocaina. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, droga in casa: arrestata 26enne già nota alle forze dell’ordine

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