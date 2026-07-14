Durante il fine settimana sono stati effettuati numerosi controlli sulle strade, con tre giovani trovati alla guida sotto l’effetto di alcol e senza patente. Tre veicoli sono usciti di strada, mentre gli agenti hanno sottoposto a test alcolemici numerosi conducenti. Sono state ritirate tre patenti e sono stati segnalati automobilisti in stato di ebbrezza. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o altri dettagli specifici.

Notti ad alta gradazione: tre giovani fuori strada e senza patente. E’ stato un fine settimana di controlli. Il bilancio dell’ultimo weekend racconta di auto fuori controllo, alcol test schizzati alle stelle e patenti volate via in un soffio. È il risultato del giro di vite per la sicurezza stradale messo in atto dai carabinieri. Il bilancio più pesante a Senigallia e dintorni, dove i militari hanno intercettato due giovanissimi pronti a trasformare la strada in una roulette russa. Il primo campanello d’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte sul lungomare di Marzocca. Un ragazzo di 23 anni del posto ha perso il controllo della sua vettura, finendo fuori strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giovani guidano ubriachi: ritirate tre patenti

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Ubriachi alla guida, una notte con la Polizia Locale tra patenti sospese e sanzioni penali

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