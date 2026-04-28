ubriachi al volante e quattro patenti ritirate

Durante il fine settimana, i carabinieri hanno controllato diverse auto e hanno denunciato cinque persone trovate ubriache alla guida. Quattro patenti sono state ritirate a causa del tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. I controlli si sono concentrati sulle strade della zona, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza stradale. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle identità delle persone coinvolte.

Cinque denunciati per guida in stato di ebbrezza e quattro patenti ritirate. È il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri nel fine settimana. A Matelica i militari del Radiomobile di Camerino hanno denunciato un 21enne di Fabriano; il giovane, neopatentato, è stato colto alla guida con un tasso alcolemico oltre il limite consentito, registrando valori di 1,40 e 1,52 grammilitro nelle due prove effettuate. Ovvero tre volte oltre il limite consentito. La patente è stata immediatamente ritirata. A Camerino un 49enne originario di Scafati (Salerno) è stato trasportato per accertamenti in ospedale dopo un incidente stradale. Qui l’amara scoperta: è risultato positivo sia all’alcol (0,82 grammilitro) che alla cocaina.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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ALLA GUIDA UBRIACO CON UNA KATANA E UN TIRAPUGNI: DENUNCIATO UN 23ENNE | 14/11/2025

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