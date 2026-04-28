Automobilisti ubriachi droga e armi | denunce segnalazioni e patenti ritirate

Durante un'operazione straordinaria nel territorio di Fasano, i Carabinieri hanno effettuato controlli mirati, denunciando automobilisti trovati alla guida sotto l’effetto di droga o alcool. Sono state sequestrate armi e sono state ritirate diverse patenti di guida. L’azione rientra in una serie di verifiche rafforzate disposte dal Comando Provinciale di Brindisi per garantire maggiore sicurezza sulle strade.

Nell’ambito di una pianificata intensificazione dei controlli sul territorio provinciale disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, la compagnia di Fasano ha eseguito un servizio straordinario ad “alto impatto”.L’attività si è concentrata soprattutto nelle aree della movida e.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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