È stato rilevato un aumento di diagnosi di tumore tra i giovani. La questione, spesso discussa online, riguarda il motivo di questa crescita nelle fasce di età più giovani. Non ci sono ancora studi conclusivi che spieghino le cause di questo incremento. La discussione si concentra su possibili fattori ambientali o stili di vita, ma al momento non ci sono dati definitivi che confermino una correlazione diretta.

Il tema è quello che fa la gioia dei complottisti: come mai stiamo vedendo un aumento delle forme di cancr o in pazienti relativamente giovani? Un recente studio, pubblicato su ‘Nature Medicine’ dal gruppo guidato da Yin Cao della Washington University School of Medicine, ipotizza che la ‘colpa’ sia dell’ invecchiamento biologico accelerato, fattore associato dal team all’aumento del rischio di tumori a esordio precoce. Insomma, i giovani oggi – per una serie di fattori diversi – starebbero invecchiando più in fretta. Ecco perché andrebbero incontro precocemente a forme di cancro. Ma è davvero così? Ad analizzare la ricerca è Giuseppe... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giovani e cancro, davvero stiamo invecchiando più in fretta?

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