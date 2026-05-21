Sos Terra dei fuochi | più malati di cancro anche tra i giovani
In tutta l’area nota come Terra dei Fuochi, 90 comuni tra provincia di Napoli e Caserta sono stati inseriti nell’elenco dei Siti di interesse nazionale per il rischio ambientale. Questa zona, nota per problemi legati all’inquinamento, mostra un incremento dei casi di cancro, anche tra le fasce più giovani della popolazione. I dati ufficiali indicano un legame tra l’esposizione a sostanze inquinanti e l’aumento delle malattie tumorali. La situazione coinvolge un’ampia porzione di territorio e diverse comunità locali.
Terra dei fuochi: sono 90 i Comuni della provincia di Napoli (56) e di Caserta (34) inseriti nell’ambito dei Siti di interesse nazionale per rischio ambientale. In circa i due terzi di essi (60 Comuni) si registra una più alta incidenza di neoplasie maligne e una più alta mortalità per cancro rispetto alla media regionale e nazionale in linea con le aree a più alta industrializzazione del Paese. A confermare un trend già noto ma ora più capillarmente georeferenziato, è il più recente aggiornamento dei dati del registro tumori della Regione Campania. Nel report 2025 sono presentati, strutturati per le sette Asl, i tassi standardizzati di incidenza oncologica riferiti al periodo 2017-2019 e l’aggiornamento al 2020-2021 con una proiezione matematica al 2025. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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