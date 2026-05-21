Sos Terra dei fuochi | più malati di cancro anche tra i giovani

In tutta l’area nota come Terra dei Fuochi, 90 comuni tra provincia di Napoli e Caserta sono stati inseriti nell’elenco dei Siti di interesse nazionale per il rischio ambientale. Questa zona, nota per problemi legati all’inquinamento, mostra un incremento dei casi di cancro, anche tra le fasce più giovani della popolazione. I dati ufficiali indicano un legame tra l’esposizione a sostanze inquinanti e l’aumento delle malattie tumorali. La situazione coinvolge un’ampia porzione di territorio e diverse comunità locali.

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