Cancro mammario | Si guarisce al 90% ma più colpite le giovani

Durante un recente congresso multidisciplinare organizzato dalla San Rossore Academy, sono stati presentati dati sul cancro mammario. Secondo gli specialisti, la percentuale di guarigione raggiunge il 90% nel caso di tumori non metastatici, mentre si registra una crescita delle diagnosi tra le giovani donne. La discussione si è concentrata sui progressi nelle terapie e sulla diffusione della malattia in fasce di età più basse.

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