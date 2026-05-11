Cancro mammario | Si guarisce al 90% ma più colpite le giovani
Durante un recente congresso multidisciplinare organizzato dalla San Rossore Academy, sono stati presentati dati sul cancro mammario. Secondo gli specialisti, la percentuale di guarigione raggiunge il 90% nel caso di tumori non metastatici, mentre si registra una crescita delle diagnosi tra le giovani donne. La discussione si è concentrata sui progressi nelle terapie e sulla diffusione della malattia in fasce di età più basse.
I risultati emersi dal confronto tra gli specialisti nel congresso multidisciplinare promosso dalla San Rossore Academy e guidato dalla dottoressa Maria Grazia Fabrini parlano chiaro: dal cancro mammario metastatico si guarisce al 90%, ma la patologia si presenta sempre più frequentemente tra le.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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