Cancro mammario | Si guarisce al 90% ma più colpite le giovani

Da pisatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un recente congresso multidisciplinare organizzato dalla San Rossore Academy, sono stati presentati dati sul cancro mammario. Secondo gli specialisti, la percentuale di guarigione raggiunge il 90% nel caso di tumori non metastatici, mentre si registra una crescita delle diagnosi tra le giovani donne. La discussione si è concentrata sui progressi nelle terapie e sulla diffusione della malattia in fasce di età più basse.

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I risultati emersi dal confronto tra gli specialisti nel congresso multidisciplinare promosso dalla San Rossore Academy e guidato dalla dottoressa Maria Grazia Fabrini parlano chiaro: dal cancro mammario metastatico si guarisce al 90%, ma la patologia si presenta sempre più frequentemente tra le.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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