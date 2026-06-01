Il senatore Mario Turco ha criticato il governo sulla gestione dei Giochi del Mediterraneo 2026 a Taranto. In un intervento pubblico, ha accusato l'esecutivo di aver creato confusione e di aver fatto propaganda, sostenendo che la città avrebbe meritato di più. La sua dichiarazione si concentra sulle percepite carenze e sulla gestione dell'evento, senza ulteriori dettagli sulle specifiche critiche o sui risultati attesi.

Tarantini Time Quotidiano Nuovo affondo del senatore Mario Turco sulla gestione dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Il vicepresidente del Movimento 5 Stelle e responsabile nazionale della politica economica e fiscale punta il dito contro il Governo, accusandolo di utilizzare la manifestazione come strumento di propaganda senza affrontare le criticità che, a suo giudizio, continuano a gravare sull’organizzazione dell’evento. “Sui Giochi del Mediterraneo il Governo continua a fare propaganda e confusione, nel tentativo di nascondere una realtà ormai evidente: Taranto non ha avuto la strategia internazionale, le infrastrutture e la programmazione che erano state promesse”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Giochi del Mediterraneo, Turco attacca il Governo: “Propaganda e confusione, Taranto meritava molto di più”

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