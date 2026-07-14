Al Giffoni Film Festival sarà presentato in anteprima il film “Passion Club”, scritto, diretto e prodotto da Michele Capuano. La proiezione è prevista per il 18 luglio e vede nel cast Lorenzo Lazzarini, Giorgia Spinelli e Alessandro Bernardini. Accanto alla proiezione, è in programma anche un workshop di recitazione.

Al Giffoni Film Festival debutta “Passion Club” con Lorenzo Lazzarini e Giorgia Spinelli. Previsto anche un workshop di recitazione.. Verrà presentato in anteprima il 18 luglio al Giffoni Film Festival Passion Club, il film scritto, diretto e prodotto da Michele Capuano, con Lorenzo Lazzarini, Giorgia Spinelli e Alessandro Bernardini. Alla proiezione seguirà un workshop sulla recitazione con il regista, gli attori Lorenzo Lazzarini e Giorgia Spinelli e l’acting coach Anna Redi. Ambientato tra la fine degli anni Novanta e l’inizio dei Duemila nella periferia di una città indefinita, Passion Club prende forma attorno a un locale notturno che per oltre vent’anni ha ospitato spettacoli drag, diventando un punto di riferimento del territorio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Giffoni 56, in anteprima “Passion Club” di Michele Capuano

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