Castelfranco di Sopra in scena la prima assoluta di Una famiglia contadina della compagnia Pian Faella del Castello
A Castelfranco di Sopra si è tenuta la prima assoluta di “Una famiglia contadina”, spettacolo portato in scena dalla compagnia teatrale “Pian Faella del Castello”. L’evento si è svolto nel teatro locale e ha visto la partecipazione di numerosi spettatori. La rappresentazione ha coinvolto attori professionisti e dilettanti, che hanno portato sul palco una storia ambientata in un contesto rurale. La compagnia teatrale è legata all’Azione Cattolica e ha presentato il nuovo lavoro in un’occasione speciale.
Arezzo, 21 maggio 2026 – La compagnia teatrale “Pian Faella del Castello”, espressione dell’Azione Cattolica del comune di Castelfranco Piandiscò, porta in scena domenica 24 maggio al Teatro Comunale Wanda Capodaglio di Castelfranco di Sopra la prima assoluta della commedia brillante in tre atti “Una famiglia contadina” di Stefano Stagno. Lo spettacolo, che unisce finalità culturali e di evangelizzazione secondo la tradizione della compagnia, è ambientato nel 1933, anno giubilare della Redenzione, e trae ispirazione da un fatto realmente accaduto. Al centro della vicenda vi è il tentativo di un fattore di sfrattare un contadino dal podere per assegnarlo al proprio fratello, innescando una serie di stratagemmi messi in atto dalla famiglia del mezzadro per difendere la propria casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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