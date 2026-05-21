Castelfranco di Sopra in scena la prima assoluta di Una famiglia contadina della compagnia Pian Faella del Castello

A Castelfranco di Sopra si è tenuta la prima assoluta di “Una famiglia contadina”, spettacolo portato in scena dalla compagnia teatrale “Pian Faella del Castello”. L’evento si è svolto nel teatro locale e ha visto la partecipazione di numerosi spettatori. La rappresentazione ha coinvolto attori professionisti e dilettanti, che hanno portato sul palco una storia ambientata in un contesto rurale. La compagnia teatrale è legata all’Azione Cattolica e ha presentato il nuovo lavoro in un’occasione speciale.

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