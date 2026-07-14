Giampaolo Rossi, amministratore delegato della Rai, ha commentato aspramente Milo Infante dopo che quest’ultimo è passato a Mediaset. Rossi ha criticato l’intervista di Infante, in cui aveva espresso opinioni negative sulla Rai, azienda che lo aveva sempre sostenuto. La discussione si è concentrata sulle dichiarazioni rilasciate dall’ex giornalista, con Rossi che ha rivolto commenti duri riguardo alla sua scelta di cambiare emittente e alle parole usate contro la Rai.

Giampaolo Rossi, amministratore delegato della Rai, ha attaccato Milo Infante dopo il suo passaggio a Mediaset, criticando la sua intervista contro l’azienda che lo ha sempre tutelato. Rossi ha anche ironizzato sulla scelta di chiamare il nuovo programma su Rete 4 Ore 11, definendola una mossa simpatica ma che ‘fa un po’ ridere’ rispetto allo storico Ore 14. Giampaolo Rossi critica Milo Infante per le parole sulla Rai La trattativa prima del passaggio a Mediaset Lo scontro con Salvo Sottile e l'ironia sul titolo Ore 11 Giampaolo Rossi critica Milo Infante per le parole sulla Rai L’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, ha commentato duramente l’uscita di Milo Infante dall’azienda pubblica durante l’evento AdnTalks, come riportato da AdnKronos. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Giampaolo Rossi contro Milo Infante per le frasi sulla Rai dopo il passaggio a Mediaset, la frecciata a Ore 11

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Temi più discussi: Milo Infante: In Rai volevano chiudermi perché levavo ascolti a Balivo. Potevo guadagnare 500mila euro. Sottile? Un po' triste; Milo Infante: Ecco quanto mi offrì la RAI per restare, ma ho comunque risposto di no; Milo Infante: La Rai mi ha offerto un contratto da 5-600 mila euro l'anno, ma ho rifiutato. Ecco perché sono andato via; Milo Infante verso Canale 5. L'ipotesi che potrebbe cambiare gli equilibri della mattina Mediaset.

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