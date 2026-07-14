Giampaolo Angelucci smentisce ogni interesse per l’acquisto della SS Lazio
Giampaolo Angelucci ha dichiarato di non essere interessato all'acquisto della S.S. Lazio. In risposta alle voci circolate di recente, ha affermato di non aver mai manifestato interesse né di aver avviato trattative per la società calcistica. La sua posizione è stata ribadita con fermezza, negando qualsiasi coinvolgimento o progetto legato alla squadra.
In relazione alle notizie circolate in questi giorni circa un presunto interesse per l’acquisizione della S.S. Lazio, Giampaolo Angelucci smentisce in modo categorico tali ricostruzioni. “Si tratta di indiscrezioni totalmente infondate, prive di qualsiasi riscontro e del tutto pretestuose. Né io né il Gruppo abbiamo mai manifestato alcun interesse a entrare nel mondo dello sport o del calcio, né tantomeno ad acquisire la S.S. Lazio. Preciso, inoltre, che non deteniamo titoli azionari riferibili alla società in questione”. Qualsiasi ricostruzione di diverso tenore è, pertanto, destituita di ogni fondamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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