Giampaolo Angelucci smentisce ogni interesse per l’acquisto della SS Lazio

Notizia in breve

Giampaolo Angelucci ha dichiarato di non essere interessato all'acquisto della S.S. Lazio. In risposta alle voci circolate di recente, ha affermato di non aver mai manifestato interesse né di aver avviato trattative per la società calcistica. La sua posizione è stata ribadita con fermezza, negando qualsiasi coinvolgimento o progetto legato alla squadra.