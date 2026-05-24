Raduno della solidarietà per ogni equipaggio 400 euro per l’acquisto di defibrillatori

Notizia in breve

Durante un raduno di motori storici, ogni equipaggio ha versato 400 euro per acquistare defibrillatori. L’evento si è svolto nel borgo di Terzo, unendo passione automobilistica e azioni di solidarietà. La somma raccolta sarà destinata all’acquisto di dispositivi salva vita. L’iniziativa ha coinvolto numerosi partecipanti, che hanno contribuito con il loro gesto concreto. La manifestazione si è conclusa con un gesto di solidarietà e attenzione alla salute pubblica.