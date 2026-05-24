Raduno della solidarietà per ogni equipaggio 400 euro per l’acquisto di defibrillatori
Durante un raduno di motori storici, ogni equipaggio ha versato 400 euro per acquistare defibrillatori. L’evento si è svolto nel borgo di Terzo, unendo passione automobilistica e azioni di solidarietà. La somma raccolta sarà destinata all’acquisto di dispositivi salva vita. L’iniziativa ha coinvolto numerosi partecipanti, che hanno contribuito con il loro gesto concreto. La manifestazione si è conclusa con un gesto di solidarietà e attenzione alla salute pubblica.
Borgo di Terzo. Passione per i motori storici e attenzione concreta al sociale si sono incontrate ancora una volta nel segno della solidarietà. Si è conclusa con le premiazioni alla Casa degli Alpini di Borgo di Terzo la 20ª edizione del “Raduno della Solidarietà”, organizzato dal Club Orobico Auto Moto d’Epoca di Pedrengo e inserito nel Calendario Nazionale Asi. La manifestazione, partita dalle Terme di Trescore Balneario, ha richiamato equipaggi provenienti da tutta Italia, confermando il forte legame del sodalizio con il territorio bergamasco e con le realtà associative impegnate nel sociale. Per questa edizione il Club Orobico ha destinato 400 euro per ogni equipaggio iscritto a un progetto dedicato all’acquisto di defibrillatori destinati alle comunità della provincia di Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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