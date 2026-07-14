Calcio | Giampaolo Angelucci smentisce ogni interesse per acquisto SS Lazio

Giampaolo Angelucci ha dichiarato di non avere alcun interesse ad acquistare la S.S. Lazio. La sua smentita è arrivata in risposta alle notizie circolate negli ultimi giorni, che lo indicavano come potenziale acquirente del club. Angelucci ha precisato che tali ricostruzioni sono false e che non ci sono trattative in corso. La dichiarazione è stata resa pubblicamente senza ulteriori dettagli.

(Adnkronos) - Roma, 14 lug. - "In relazione alle notizie circolate in questi giorni circa un presunto interesse per l'acquisizione della S.S. Lazio, Giampaolo Angelucci smentisce in modo categorico tali ricostruzioni". Lo si legge in una nota in cui Angelucci spiega che "si tratta di indiscrezioni totalmente infondate, prive di qualsiasi riscontro e del tutto pretestuose. Né io né il Gruppo abbiamo mai manifestato alcun interesse a entrare nel mondo dello sport o del calcio, né tantomeno ad acquisire la S.S. Lazio. Preciso, inoltre, che non deteniamo titoli azionari riferibili alla società in questione”. "Qualsiasi ricostruzione di diverso tenore è, pertanto, destituita di ogni fondamento" conclude la nota. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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