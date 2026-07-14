L'autopsia sul caso di Pietracatella conferma che mamma e figlia sono morte per un’intossicazione acuta da ricina. La relazione, depositata in Procura, indica che la dose di ricina assunta era letale e che non c'era possibilità di salvarle. Le indagini, in corso da oltre sei mesi, hanno portato a questa conclusione senza ancora chiarire le cause della contaminazione. La procura prosegue le verifiche per identificare eventuali responsabili.

Dopo oltre sei mesi di dubbi e sospetti, arriva un primo punto fermo nelle indagini sul giallo di Pietracatella, in provincia di Campobasso. Secondo quanto emerge dalle conclusioni dell'autopsia, depositata in Procura a Larino lo scorso martedì, Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita sono morte per “un'intossicazione acuta” da ricina. C'è di più: la sostanza venefica sarebbe stata presente nel sangue delle due donne in quantità tali da ucciderle nel giro di poche ore e rendere vano qualsiasi intervento medico. “Alla luce dell'elevato quantitativo delle tossine del ricino individuate dagli esami tossicologici, dall'assenza di antidoto e... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Giallo di Pietracatella, l'autopsia: “Dose letale di ricina, impossibile salvare mamma e figlia”

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