Giallo della ricina a Campobasso l’autopsia scagiona i medici | Era impossibile salvare madre e figlia

Da secoloditalia.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’autopsia ha escluso responsabilità medica nella morte di madre e figlia avvenuta a Pietracatella, Campobasso, dopo un pasto natalizio. La quantità di ricina ingerita era così alta da rendere impossibile il salvataggio. La sostanza, presente in modo consistente, è stata identificata come causa diretta dei decessi. Non sono stati forniti dettagli su eventuali indagini in corso o su come la ricina sia stata introdotta.

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Era talmente consistente la quantità di  ricina  ingerita che era pressoché  impossibile salvare Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, mamma e figlia 15enne decedute a Pietracatella (Campobasso) dopo un pranzo a ridosso dello scorso Natale. È una delle conclusioni a cui arriva la tanto attesa autopsia sul giallo molisano, in totale 838 pagine che mettono nero su bianco una certezza: le due donne sono state  uccise da un’intossicazione da ricina. Ma su come il veleno sia entrato nel corpo delle vittime, ogni opzione è ancora sul tavolo. L’autopsia. Nella relazione autoptica si legge: ”Non vi fu negligenza medica, né un destino che si sarebbe potuto deviare con un diverso intervento terapeutico: la letalità e la concentrazione della ricina assunta dalle due donne non hanno lasciato alcuno spazio di manovra ai sanitari”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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