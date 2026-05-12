Campobasso madre e figlia uccise dalla ricina | al vaglio le contraddizioni della cerchia familiare

A Campobasso sono in corso indagini su un duplice omicidio avvenuto a Pietracatella, dove madre e figlia sono state trovate morte dopo un presunto avvelenamento da ricina. Le autorità stanno concentrando le loro attenzioni su quattro persone appartenenti alla stessa cerchia familiare, analizzando le possibili contraddizioni emerse durante le indagini. La morte delle due donne risale a poco tempo fa e le verifiche sono ancora in corso.

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A Campobasso restano concentrate su quattro persone, tutte appartenenti alla stessa cerchia familiare, le attenzioni degli investigatori che indagano sul duplice omicidio di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Ielsi, le due donne di Pietracatella morte dopo un presunto avvelenamento da ricina. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, i sospetti si concentrerebbero in particolare su due donne, legate da un rapporto di stretta parentela. A indirizzare gli investigatori sarebbero alcune contraddizioni emerse durante le audizioni, ma soprattutto omissioni e incongruenze nella ricostruzione degli ultimi due giorni trascorsi dalla famiglia prima della tragedia.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Campobasso, madre e figlia uccise dalla ricina: al vaglio le contraddizioni della cerchia familiare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Campobasso, madre e figlia morte avvelenate: indagini concentrate nella cerchia familiare. Ipotesi ricina fatta in casaCAMPOBASSO – Si stanno concentrando all’interno della cerchia familiare le indagini degli investigatori della Squadra Mobile, coordinati dalla... Campobasso, madre e figlia avvelenate: sospetti anche fuori dalla cerchia familiareSi allargano le verifiche nell’inchiesta sul caso di Pietracatella, che riguarda la morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi,... Argomenti più discussi: Madre e figlia avvelenate a Campobasso: la ricina sciolta nell'acqua, il telefono della sorella, i cinque sospetti, la ricostruzione di quanto accaduto; Mamma e figlia morte in Molise, analisi su tablet, pc e ogni dispositivo elettronico delle vittime; Madre e figlia avvelenate con la ricina, investigatori ritengono di conoscere il movente; Madre e figlia avvelenate con la ricina: pc e telefoni al vaglio dei pm. Madre e figlia sono state avvelenate con la #ricina a Campobasso per possibili tensioni familiari. Gli investigatori sentiranno di nuovo la cugina Laura. ift.tt/txDuSiP x.com Cerco Lavoro Operatore Sportello Bancario reddit Campobasso, madre e figlia avvelenate: Possibile movente legato a questioni familiariDietro il duplice omicidio di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15 anni, morte a fine dicembre a Pietracatella (Campobasso) per ... lapresse.it