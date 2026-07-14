Giada Carcione da Autentica a Giochi di Parole | il viaggio continua

Giada Carcione ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo, “Giochi di Parole”, che segue il successo di “Autentica” e una serata al Just Me di Milano. Il brano fa parte di un progetto discografico sviluppato con un team di professionisti del settore. La cantante prosegue il suo percorso musicale, con l’attenzione rivolta a questa nuova produzione in attesa della pubblicazione.

. Il percorso musicale di Giada Carcione prosegue dopo il successo del singolo “Autentica” e della serata organizzata al Just Me di Milano, mentre cresce l’attesa per l’uscita del nuovo brano “Giochi di Parole”, secondo capitolo di un progetto discografico costruito insieme a un team di professionisti del settore.. Alcuni eventi riescono a lasciare un segno profondo, trasformandosi in ricordi destinati a rimanere vivi nel tempo. È con questa consapevolezza che Giada Carcione ripensa alla serata del 1° luglio, un appuntamento speciale che ha rappresentato un momento fondamentale del suo percorso musicale e che ha celebrato il sostegno di tutte le persone che hanno deciso di seguirla in questa nuova esperienza artistica. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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