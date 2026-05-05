Da Cormons a Venzone passando per Cividale | il viaggio continua verso ovest

Da Gorizia si prosegue verso ovest, con tappe che includono Cormons, Cividale e Venzone. La giornata in bicicletta si concentra su vari spostamenti tra queste località, con un itinerario che si snoda attraverso diverse aree del territorio. La partenza è prevista da Cormons, dando così il via alla seconda giornata di viaggio in sella.

Ci lasciamo alle spalle Gorizia e puntiamo verso Cormons, punto di partenza della seconda giornata in sella. Bastano poche pedalate tra le vie del centro perché il paesaggio cambi passo e si apra sulla campagna friulana.Una veduta di CormonsTra il verde delle colline spicca una grande costruzione.🔗 Leggi su Veronasera.it

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