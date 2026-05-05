Da Cormons a Venzone passando per Cividale | il viaggio in bici in Friuli continua verso ovest

Da Gorizia a Cormons, passando per Cividale e Venzone, il percorso in bicicletta attraverso il Friuli si sposta verso ovest. Dopo aver lasciato Gorizia, si prosegue in direzione di Cormons, che segna l'inizio della seconda tappa del viaggio. Il tragitto attraversa diverse località, seguendo strade e piste ciclabili che collegano i punti principali di questa regione italiana.

Ci lasciamo alle spalle Gorizia e puntiamo verso Cormons, punto di partenza della seconda giornata in sella. Bastano poche pedalate tra le vie del centro perché il paesaggio cambi passo e si apra sulla campagna friulana.Una veduta di CormonsTra il verde delle colline spicca una grande costruzione.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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