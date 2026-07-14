Gerry come Silvio | l' arrivo in elicottero per un Milan che guarda in alto

Gerry Cardinale è arrivato in elicottero a Milanello, attirando l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. L’evento ha ricordato l’arrivo di Silvio Berlusconi, noto per i suoi sbarchi in elicottero. La scena ha suscitato emozioni tra i sostenitori del club, che hanno rivissuto momenti storici legati al passato del presidente. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, mentre l’arrivo ha occupato le prime pagine dei quotidiani sportivi.

Bastasse scendere dal cielo per vincere come Silvio Berlusconi, tutti i presidenti della Serie A sarebbero in volo. Ma è indubbio che lo sbarco di Gerry Cardinale, numero uno del Milan, in elicottero a Milanello sia stato suggestivo, una madeleine proustiana che avrà smosso ricordi in tanti vecchi cuori rossoneri. E anche in qualche vecchio cronista. Quando esponevano la manica a vento accanto alla club-house, sapevamo che era in arrivo l’elicottero del presidente e ci scambiavamo occhiate di soddisfazione, perché Berlusconi ci avrebbe accolti nella sala del caminetto e ci avrebbe regalato un buon titolo da portare al giornale. Erano giorni speciali anche per i giocatori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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