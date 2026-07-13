Gerry Cardinale è arrivato a Carnago in elicottero per il raduno del Milan. L’imprenditore ha scelto il volo privato per ridurre i tempi di spostamento. La presenza di Cardinale si è notata all’Arena, dove nel 1986 Silvio Berlusconi arrivò con un elicottero. La scelta di usare il mezzo aereo sembra legata a esigenze pratiche e alla volontà di ottimizzare le tempistiche. Nessuna dichiarazione ufficiale sulle motivazioni.

Carnago, 13 luglio 2026 – Questioni pratiche e intenzione di snellire i tempi. Sono queste le motivazioni che hanno convinto Gerry Cardinale, amministratore delegato di Red Bird e numero uno del Milan, a raggiungere con l’elicottero Milanello, il centro sportivo dove la squadra rossonera si è radunata oggi, lunedì 13 luglio, agli ordini del nuovo tecnico Ruben Amorim. Eppure ai tifosi con qualche anno in più sulle spalle non è sfuggita la suggestione di una scelta che può spingere a un paragone quasi “blasfemo”, almeno per il momento. Era solito sbarcare a Milanello con l’elicottero, infatti, Silvio Berlusconi, il presidente più vincente che la storia del Milan conosca (e, con ogni probabilità, conoscerà). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Sport.quotidiano.net - Milan, Gerry Cardinale al raduno con l’elicottero. Il paragone con Silvio Berlusconi all’Arena nel 1986

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cardinale come Berlusconi: l'arrivo al raduno del Milan in elicotteroIl 13 luglio, durante il raduno ufficiale del Milan a Milanello, Gerry Cardinale è arrivato con un elicottero, atterrando nel centro sportivo.

LIVE Milan - Raduno al via: Cardinale arriva in elicottero. Nel pomeriggio primo allenamento di AmorimGerry Cardinale è arrivato questa mattina al centro sportivo di Milanello in elicottero, dove si è svolto il raduno del Milan.

Temi più discussi: La mossa di Cardinale: dopo quattro anni… si prende il Milan; Cardinale: Riportiamo il Milan al glorioso passato, voglio un calcio offensivo; NBA Europe, Milano: offerta del fondo RedBird di Gerry Cardinale in collaborazione con la Varese di Luis Scola; RedBird in pole per Nba Europe: il progetto con Varese tra nuovo nome e partite a Milano.

Gerry #Cardinale è arrivato a Milanello per il primo giorno di raduno…in elicottero. (Via @lollodean_ ) x.com

[Romano] Rúben Amorim è pronto: vuole il Milan, ha già accordato tutti i termini ed è in attesa della decisione finale di Gerry Cardinale. Matthias Jaissle rimane l'altro candidato, ma l'Al Ahli non lo lascia andare facilmente. Oliver Glasner è fuori dalla corsa a pa reddit

Raduno Milan 2026/27: Cardinale come Berlusconi, a Milanello in elicottero. I convocati di AmorimInizia ufficialmente la stagione 2026/27 per il Milan. Oggi, 13 luglio 2026, va in scena il classico raduno a Milanello, i giocatori convocati da Ruben Amorim (esclusi ovviamente quelli impegnati ai M ... calciomercato.com

Al via la nuova stagione del Milan, Gerry Cardinale si presenta come Silvio BerlusconiIl patron del club rossonero è atterrato al centro d'allenamento in elicottero come il suo illustre predecessore. sportal.it