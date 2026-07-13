Milan Gerry Cardinale al raduno con l’elicottero Il paragone con Silvio Berlusconi all’Arena nel 1986

Da sport.quotidiano.net 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Gerry Cardinale è arrivato a Carnago in elicottero per il raduno del Milan. L’imprenditore ha scelto il volo privato per ridurre i tempi di spostamento. La presenza di Cardinale si è notata all’Arena, dove nel 1986 Silvio Berlusconi arrivò con un elicottero. La scelta di usare il mezzo aereo sembra legata a esigenze pratiche e alla volontà di ottimizzare le tempistiche. Nessuna dichiarazione ufficiale sulle motivazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Carnago, 13 luglio 2026 – Questioni pratiche e intenzione di snellire i tempi. Sono queste le motivazioni che hanno convinto Gerry Cardinale, amministratore delegato di Red Bird e numero uno del Milan, a raggiungere con l’elicottero Milanello, il centro sportivo dove la squadra rossonera si è radunata oggi, lunedì 13 luglio, agli ordini del nuovo tecnico Ruben Amorim. Eppure ai tifosi con qualche anno in più sulle spalle non è sfuggita la suggestione di una scelta che può spingere a un paragone quasi “blasfemo”, almeno per il momento. Era solito sbarcare a Milanello con l’elicottero, infatti, Silvio Berlusconi, il presidente più vincente che la storia del Milan conosca (e, con ogni probabilità, conoscerà). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Milan.

milan gerry cardinale al raduno con l8217elicottero il paragone con silvio berlusconi all8217arena nel 1986
© Sport.quotidiano.net - Milan, Gerry Cardinale al raduno con l’elicottero. Il paragone con Silvio Berlusconi all’Arena nel 1986
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Cardinale come Berlusconi: l'arrivo al raduno del Milan in elicotteroIl 13 luglio, durante il raduno ufficiale del Milan a Milanello, Gerry Cardinale è arrivato con un elicottero, atterrando nel centro sportivo.

LIVE Milan - Raduno al via: Cardinale arriva in elicottero. Nel pomeriggio primo allenamento di AmorimGerry Cardinale è arrivato questa mattina al centro sportivo di Milanello in elicottero, dove si è svolto il raduno del Milan.

Temi più discussi: La mossa di Cardinale: dopo quattro anni… si prende il Milan; Cardinale: Riportiamo il Milan al glorioso passato, voglio un calcio offensivo; NBA Europe, Milano: offerta del fondo RedBird di Gerry Cardinale in collaborazione con la Varese di Luis Scola; RedBird in pole per Nba Europe: il progetto con Varese tra nuovo nome e partite a Milano.

gerry cardinale milan gerry cardinale alRaduno Milan 2026/27: Cardinale come Berlusconi, a Milanello in elicottero. I convocati di AmorimInizia ufficialmente la stagione 2026/27 per il Milan. Oggi, 13 luglio 2026, va in scena il classico raduno a Milanello, i giocatori convocati da Ruben Amorim (esclusi ovviamente quelli impegnati ai M ... calciomercato.com

gerry cardinale milan gerry cardinale alAl via la nuova stagione del Milan, Gerry Cardinale si presenta come Silvio BerlusconiIl patron del club rossonero è atterrato al centro d'allenamento in elicottero come il suo illustre predecessore. sportal.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web