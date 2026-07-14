Germania la metà degli indagati per stupro di gruppo è straniero 8 vittime su dieci sono tedesche

In Germania, la metà delle persone indagate per stupro di gruppo sono straniere, mentre otto delle dieci vittime sono tedesche. La questione riguarda episodi di violenza sessuale di gruppo che coinvolgono cittadini stranieri. Le autorità continuano a indagare su questi casi, senza ulteriori dettagli sui procedimenti o sui numeri complessivi. La situazione ha suscitato discussioni sulla gestione dell’immigrazione e sulla sicurezza pubblica nel paese.

La Germania ha un problema enorme con l’immigrazione, nato dalla gestione avuta fino a pochi anni fa, che ora sta mettendo a dura prova il sistema sociale del Paese, fortemente degradato. I dati ufficiali del governo tedesco, emersi da un'analisi speciale della statistica anticrimine della polizia (PKS) su interrogazione parlamentare del partito di destra AfD, fotografano una realtà drammatica. Nel corso del 2025, il Paese ha registrato ben 751 casi di stupro di gruppo, un fenomeno criminale che, sebbene in lieve calo rispetto ai 788 casi del 2024 e ai 789 del 2022, si mantiene su livelli di allarme sociale impressionanti, con un totale di 772 vittime, di cui 693 donne. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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