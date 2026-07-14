Germania il 53% degli indagati per stupri di gruppo è straniero e l’80% delle vittime è tedesca

Il 53% delle persone indagate per stupri di gruppo in Germania sono straniere, mentre l’80% delle vittime sono tedesche. I dati indicano una forte presenza di cittadini stranieri tra gli accusati. La questione si inserisce in un quadro di tensioni sociali legate alla gestione dell’immigrazione, che ha portato a un sistema sociale sotto pressione. La situazione evidenzia le conseguenze di politiche di integrazione e controllo migratorio adottate negli ultimi anni.

La Germania ha un problema enorme con l’immigrazione, nato dalla gestione avuta fino a pochi anni fa, che ora sta mettendo a dura prova il sistema sociale del Paese, fortemente degradato. I dati ufficiali del governo tedesco, emersi da un'analisi speciale della statistica anticrimine della polizia (PKS) su interrogazione parlamentare del partito di destra AfD, fotografano una realtà drammatica. Nel corso del 2025, il Paese ha registrato ben 751 casi di stupro di gruppo, un fenomeno criminale che, sebbene in lieve calo rispetto ai 788 casi del 2024 e ai 789 del 2022, si mantiene su livelli di allarme sociale impressionanti, con un totale di 772 vittime, di cui 693 donne. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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