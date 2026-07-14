Il generale Luigi Del Vecchio ha affermato che lo Stretto di Hormuz è diventato il centro del mondo, definendolo un “piccolo imbuto di mare”. La regione, attraverso cui passa una quota rilevante di petrolio e gas destinati ai mercati globali, ha acquisito una posizione strategica crescente. La sua importanza aumenta di fronte ai rischi di tensioni che potrebbero influenzare l’economia mondiale. Secondo il generale, questa situazione rende concreto il rischio di una recessione globale.

«Un piccolo imbuto di mare è diventato il centro del mondo». Con questa efficace definizione il generale Luigi Del Vecchio richiama l’attenzione sulla crescente centralità dello Stretto di Hormuz, passaggio strategico attraverso il quale transita una quota significativa del petrolio e del gas destinati ai mercati internazionali. Secondo Del Vecchio, mantenere alta l’attenzione sul Medio Oriente e in particolare su Hormuz è fondamentale, poiché le difficoltà di transito o un eventuale blocco prolungato dello Stretto potrebbero avere conseguenze devastanti sull’economia globale. «Il rischio di una recessione economica paragonabile alla crisi finanziaria del 2008 è concreto», sottolinea il Generale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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© Laprimapagina.it - Generale Del Vecchio: “Hormuz è diventato il centro del mondo, il rischio di una recessione globale è concreto”

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The era of cheap money is over as the Iran war creates a permanent 'inflation floor'

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