Fiducia degli italiani a picco per Confesercenti il rischio recessione è sempre più concreto

Secondo i dati recenti, la fiducia di cittadini e imprese in Italia è diminuita significativamente. Confesercenti ha sottolineato che questa diminuzione alimenta il rischio di una recessione. I numeri indicano un calo della percezione delle condizioni economiche, con effetti potenzialmente pesanti sul settore commerciale e sulla vita quotidiana. La situazione preoccupa gli esperti, che temono ripercussioni anche su occupazione e consumi.

Dopo la diffusione dei dati sulla fiducia di cittadini e imprese, in picchiata, Confesercenti vede nero per il futuro dell’economia italiana. Sulla base dei valori rilevati dall’Istat per il mese di aprile, secondo l’associazione è confermato “come il conflitto in Iran stia determinando un progressivo rallentamento del ciclo economico italiano. La mancata risoluzione delle ostilità e il protrarsi del blocco dei trasporti provenienti dal Golfo rendono sempre più concreto il rischio di uno scenario recessivo”. A preoccupare sono “i dati delle imprese, che segnalano come il tasso di crescita dell’economia italiana sia sceso verso lo zero sul finire del primo trimestre e potrebbe essere scivolato in territorio negativo all’inizio del secondo”.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Fiducia degli italiani a picco, per Confesercenti il “rischio recessione è sempre più concreto” Notizie correlate Caro energia, Cna Calabria lancia l’allarme: "Il rischio recessione è concreto"Il presidente Cugliari chiede un confronto urgente tra le Regioni per portare al Governo una posizione unitaria sull’emergenza energetica Il caro... Leggi anche: Infortunio McTominay, cresce il pessimismo tra gli azzurri: rischio forfait per Napoli Roma sempre più concreto? Le ultime Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Le istituzioni di cui ci fidiamo di più: sì ai Vigili del Fuoco, no ai politici, dati Istat; Il 60% degli italiani ha fiducia nel Terzo settore: Un mattone di pace; Sondaggi, Trump ai minimi storici in Italia: fiducia all'11%, superato persino da Putin; L'Impronta, il racconto del caso Garlasco e la fiducia degli italiani sulla giustizia. Fiducia degli italiani a picco, per Confesercenti il rischio recessione è sempre più concretoDopo la diffusione dei dati sulla fiducia di cittadini e imprese, in picchiata, Confesercenti vede nero per il futuro dell’economia italiana. Sulla base dei valori rilevati dall’Istat per il mese di a ... lanotiziagiornale.it Il 60% degli italiani ha fiducia nel Terzo settore: «Un mattone di pace»Il portavoce del Forum Giancarlo Moretti: «700 mila lavoratori e assumiamo ancora, ma l’Irap penalizza noi più del profit». L’importanza della Riforma per credibilità e trasparenza, la ricerca di unit ... corriere.it Nave, l’Rsa Villa Fiori è come nuova e guarda al futuro con fiducia x.com Dal 1981 assiste dirigenti arrivati ai ferri corti con le aziende: l’obiettivo è sempre l’accordo. “Rapporto di fiducia messo in crisi anche da comportamenti nella vita privata. Si può criticare, non denigrare” - facebook.com facebook