Visti facili e leggi deboli | così lo Sri Lanka è diventato il nuovo centro globale del cyber crimine

Negli ultimi tempi, lo Sri Lanka si è affermato come nuovo punto di riferimento per l’attività di cybercriminalità a livello mondiale. Le autorità locali hanno riscontrato un aumento dei casi legati a crimini informatici, spesso facilitati da leggi poco restrittive e da procedure giudiziarie che richiedono più tempo. La presenza di server e infrastrutture illegali nel paese ha contribuito a farne un punto di transito e di rifugio per gruppi di hacker e truffatori internazionali.

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