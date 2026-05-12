Visti facili e leggi deboli | così lo Sri Lanka è diventato il nuovo centro globale del cyber crimine
Negli ultimi tempi, lo Sri Lanka si è affermato come nuovo punto di riferimento per l’attività di cybercriminalità a livello mondiale. Le autorità locali hanno riscontrato un aumento dei casi legati a crimini informatici, spesso facilitati da leggi poco restrittive e da procedure giudiziarie che richiedono più tempo. La presenza di server e infrastrutture illegali nel paese ha contribuito a farne un punto di transito e di rifugio per gruppi di hacker e truffatori internazionali.
Non più nelle terre di nessuno situate lungo il confine tra Thailandia e Myanmar, e neppure all’interno di insospettabili edifici di cemento in Cambogia. Il nuovo epicentro asiatico del cyber crimine, represso duramente dalla Cina, stanca di avere un simile problema nel proprio cortile di casa, si è spostato di qualche migliaio di chilometri più a ovest. È nello Sri Lanka, infatti, che si sono spostate le basi operative delle principali reti di criminalità informatiche del Sud Est Asiatico. Pochi giorni fa la polizia locale ha arrestato 37 cinesi sospettati di gestire un centro di frodi online nel sobborgo di Talangama, nella capitale Colombo.🔗 Leggi su It.insideover.com
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