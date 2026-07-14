A cinque anni dal primo volume, Bao Publishing ha pubblicato negli scorsi mesi Geist Maschine 2, seconda parte della trilogia a fumetti realizzata da LRNZ, che si conferma ancora una volta uno dei migliori artisti in circolazione. Se siete curiosi, qui trovate la vecchia recensione, mentre ora passiamo a vedere come si sta evolvendo la storia, senza troppi spoiler, in un numero densissimo di colpi di scena e di nuovi personaggi. Geist Maschine 2 – LRNZ; Bao Publishing Tra passato e presente. Nel passato, un uomo viene incaricato di costruire dodici macchine che dovrebbero rappresentare la fine dell’umanità. Qualche anno dopo, un ragazzino preme un pulsante e provoca un incidente che in qualche modo pone fine al mondo per come lo conosciamo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Geist Maschine 2 – Cosa resta dopo la fine del mondo

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Ancient Xia princess time-travels, marries a cold CEO by contract, and wins his heart.

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Geist Maschine, ritorno al mondo futuro di LRNZGeist Maschine si presenta come un’opera che va oltre la semplice etichetta di fumetto, offrendo un racconto ambientato in un futuro distopico.

Da ‘Geist Maschine’ allo spazio, tutte le novità Bao al Salone del libro di TorinoAl Salone del Libro di Torino, l'editore presenta diverse novità che spaziano tra generi e temi.