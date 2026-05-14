Da ‘Geist Maschine’ allo spazio tutte le novità Bao al Salone del libro di Torino

Al Salone del Libro di Torino, l'editore presenta diverse novità che spaziano tra generi e temi. Tra i titoli in evidenza ci sono un racconto ambientato in un futuro post-apocalittico e un’opera che esplora lo spazio, con storie che coinvolgono il recupero di oggetti smarriti tra le stelle. La mostra include anche una selezione di pubblicazioni recenti, offrendo ai lettori un panorama vario di proposte narrative. La presentazione si concentra su contenuti che uniscono immaginazione e ambientazioni futuristiche.

(Adnkronos) – Un futuro post-apocalittico da salvare e uno spazio cosmico dove recuperare oggetti smarriti. Sono questi gli scenari delle novità che Bao Publishing lancia al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026 (14-18 maggio). La casa editrice milanese si conferma protagonista della kermesse, schierando un team di autori capitanato da LRNZ e Zerocalcare e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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