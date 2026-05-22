Geist Maschine si presenta come un’opera che va oltre la semplice etichetta di fumetto, offrendo un racconto ambientato in un futuro distopico. La narrazione coinvolge elementi di tecnologia e società, creando un’immagine complessa di un mondo alternativo. La storia si sviluppa attraverso immagini e testi, senza seguire schemi lineari, lasciando spazio a interpretazioni multiple. La pubblicazione si inserisce in un panorama di opere che esplorano il rapporto tra umanità e innovazione, senza dare risposte definitive.

Definire Geist Maschine un fumetto rischia di essere limitante. Per quanto il racconto distopico di Lorenzo Ceccotti, alias LRNZ, sia a tutti gli effetti un degno rappresentate della nona arte, la sua genesi e la realizzazione – soprattutto del primo capitolo – hanno coinvolto attivamente gli appassionati della sua arte Una lavorazione ‘pubblica’, quella di Geist Maschine. LRNZ ha voluto, infatti, dare vita al suo progetto mostrando il percorso realizzativo in diretta su Twitch, coinvolgendo direttamente i lettori che quindi hanno avuto uno sguardo privilegiato all’artista, vedendolo mentre realizza la sua opera. Geist Maschine: il futuro tra rovine e natura feroce. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Geist Maschine, ritorno al mondo futuro di LRNZ

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