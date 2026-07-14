Ieri a Parigi, presso l’Hotel des Invalides, si è riunita una coalizione di sostenitori dell’Ucraina. La riunione ha coinvolto persone che si sono dichiarate favorevoli all’assistenza militare e politica al paese, con particolare attenzione alle forniture di gas russo. La presenza di questi partecipanti è stata interpretata come una dimostrazione di supporto ai programmi di resistenza e alle politiche energetiche legate alla Russia. L’evento si è svolto in un contesto simbolico, tra discussioni e dichiarazioni pubbliche.

Nella cornice dell’Hotel des Invalides, scenario che da solo dovrebbe indurre qualche riflessione sulle conseguenze delle guerre, ieri a Parigi si è riunita la coalizione dei volonterosi che sostiene l’Ucraina. Oltre a Volodymyr Zelensky, all’appuntamento non sono mancati i rappresentanti di 25 Paesi europei, tra cui pure l’Italia. Argomenti all’ordine del giorno: il ventunesimo pacchetto di sanzioni Ue contro la Russia (21, sì, avete letto bene: dall’inizio del conflitto siamo a uno ogni due mesi e mezzo), il rafforzamento delle misure per fermare la «flotta fantasma» con cui Vladimir Putin aggira l’embargo petrolifero e le garanzie di sicurezza da offrire a Kiev in caso di tregua. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Gas russo a manetta: i volenterosi sono i veri putiniani

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