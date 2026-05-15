Draghi invoca la volontà politica ma i volenterosi sono in disarmo

L’ex premier ha richiamato la necessità di una forte volontà politica, ma al momento sembra che le forze disponibili siano ridotte. La situazione politica si trova davanti a una scelta importante, ma le risposte dei vari attori non sono ancora chiare. La scorsa settimana, un evento legato all’attacco di un ex presidente ha suscitato discussioni e preoccupazioni, lasciando incerte le prossime mosse delle istituzioni e dei rappresentanti politici. La situazione rimane complessa, senza segnali definiti di una direzione precisa.

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Non è facile dire dove saremmo oggi se dinanzi alla svolta annunciata dall’assalto di Donald Trump a Volodymyr Zelensky nello Studio ovale e poi dalle sue minacce di prendersi la Groenlandia alcuni leader europei – primi tra tutti il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il premier britannico Keir Starmer – non avessero fronteggiato la situazione, dando vita a quell’avanguardia che con una cattiva traduzione chiamiamo dei volenterosi (io avrei detto semmai dei volontari, che avrebbe avuto anche il vantaggio di distinguerla dalla precedente «coalition of the willing» impegnata in Iraq, ma ormai mi sono arreso). 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Draghi invoca la volontà politica ma i volenterosi sono in disarmo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: La ricetta di Draghi per una nuova Europa dei volenterosi Difesa autonoma europea, l’analisi: “Obiettivo alla portata, ma serve la volontà politica”Roma, 7 maggio 2026 – Raggiungere una piena autonomia europea nel campo della difesa è un traguardo realistico, a condizione che il continente... Draghi invoca il ‘federalismo pragmatico’ a velocità variabili: Gli Stati che vogliono agire lo faccianoL'autore del rapporto sulla competitività, Mario Draghi, suggerisce di abbandonare la via dell'unanimità per un modello pragmatico di federalismo ... eunews.it Pisani-Ferry: Manca la volontà, Bruxelles non crede nella ricetta che va avanti a passo di lumacaROMA – Il tasso di implementazione del rapporto Draghi è un disastro, specialmente se pensiamo che molto probabilmente all’interno di quell’11% di misure adottate non c’è altro che gli obiettivi più ... repubblica.it