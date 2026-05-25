Starmer ha approvato una proposta che consente di ottenere licenze per importare petrolio e gas dalla Russia, provocando una divisione tra i membri del partito dei Volenterosi. La decisione mira a far fronte alla crisi energetica, ma ha suscitato reazioni contrastanti all’interno della stessa formazione politica. La misura riguarda l’emissione di autorizzazioni specifiche, senza modificare formalmente le sanzioni europee. La proposta è stata presentata come un intervento temporaneo, destinato a gestire l’emergenza.

A mali estremi, estremi rimedi recita un celebre proverbio e a Downing Street sembra che l’abbiano trasformato nel motto per l’approccio al gigante più temuto in Europa: l’Orso russo. Il Governo di Keir Starmer ha concesso le licenze commerciali per l’importazione di gasolio e carburante aereo di origine russa, purché siano raffinati in Paesi terzi, al fine di disinnescare la spirale inflazionistica che rischia prosciugare il portafoglio dei consumatori britannici. Una decisione presa immergendosi nelle acque della Realpolitik ma contro cui i più strenui paladini della causa ucraina puntano il dito in quanto si tradurrebbe in un alleggerimento dell’impianto sanzionatorio. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Starmer apre una crepa tra i Volenterosi: contro la crisi, licenze per importare petrolio e gas russi

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