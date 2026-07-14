Stefania Cappa ha riferito ai carabinieri di aver sentito un allarme e aver visto Chiara Poggi uscire di corsa in strada, vestita con pigiama e ciabatte, visibilmente spaventata. La testimonianza non è mai stata depositata negli atti ufficiali. L’episodio è avvenuto sulla via Pascoli, dove la ragazza si sarebbe precipitata fuori di corsa.

"Vidi Chiara uscire di corsa in strada proprio sulla via Pascoli, abbigliata com’era con l’abbigliamento di casa - ciabatte e pigiamino bianco, mi sembrava molto spaventata”, avrebbe raccontato Stefania Cappa ai carabinieri di Milano Emergono nuovi dettagli sul caso Garlasco. È ora una testim. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, testimonianza di Stefania Cappa mai messa agli atti: "Suonò un allarme, vidi Chiara Poggi correre fuori in pigiama"

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Garlasco Discovery: le Testimonianze delle gemelle Cappa + Nuove Accuse a Stasi e Dettagli nascosti

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