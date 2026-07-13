Stefania Cappa, sorella della vittima, ha dichiarato che un allarme suonò e Chiara Poggi uscì di casa in pigiama. La testimonianza contraddice una delle versioni principali dell’accusa e mette in discussione alcuni aspetti dell’indagine condotta all’epoca. La sua dichiarazione riguarda la vicenda investigativa legata all’omicidio avvenuto a Garlasco, e si inserisce in un quadro di approfondimenti sulle modalità con cui furono svolti i rilievi e le indagini.

La testimonianza di Stefania Cappa che demolisce uno dei pilastri della condanna di Alberto Stasi. E mette nel mirino degli inquirenti la modalità investigativa con cui all’epoca dell’inchiesta di Garlasco furono espletati gli atti dell’omicidio di Chiara Poggi. Sotto la lente della Procura di Pavia, che ha tolto Stasi dalla scena del delitto e accusa Andrea Sempio di essere l’assassino della 26enne, c’è la videoaudizione della cugina di Chiara, che ha rivelato particolari mai messi nero su bianco, nonostante la stessa gemella insista nel sostenere che di quegli elementi importanti ne avesse parlato fin dalla prima sit ai carabinieri di Vigevano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Garlasco e quella storia mai messa agli atti, la gemella Cappa: “Suonò un allarme e Chiara corse fuori in pigiama”

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Garlasco, perché le Cappa vogliono accedere agli atti Le ultime con Angela Corica (Giallo)

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