Garlasco Stefania Cappa su Chiara Poggi | l’episodio mai messo agli atti

Per quasi vent’anni, il caso di Garlasco è stato uno dei più discussi della cronaca italiana. Chiara Poggi è stata trovata morta nella sua casa il 13 agosto 2007. Le indagini, i processi e i ricorsi si sono susseguiti fino alla condanna definitiva di Alberto Stasi. Stefania Cappa, in un’intervista, ha dichiarato che un episodio mai messo agli atti riguarda Chiara Poggi.

Per quasi vent’anni il delitto di Garlasco è stato considerato uno dei casi giudiziari più discussi e controversi della cronaca italiana. L’omicidio di Chiara Poggi, uccisa nella sua abitazione il 13 agosto 2007, ha attraversato indagini, processi, ricorsi e sentenze, fino alla condanna definitiva di Alberto Stasi. Oggi, però, l’inchiesta vive una fase completamente nuova, con la Procura di Pavia che sta riesaminando elementi rimasti a lungo nell’ombra. Negli ultimi mesi gli investigatori hanno riaperto numerosi fascicoli, rivalutando testimonianze, reperti e verbali dell’epoca. Al centro delle nuove indagini è finito Andrea Sempio,... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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GARLASCO: STEFANIA E PAOLA CAPPA | CUGINE DI CHIARA POGGI | LETTURA DOCUMENTI 2026

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Stefania Cappa sui video intimi, fatti volontariamente e non certo controvoglia. Chiara ne aveva parlato con lei. [Post di #AlbinaPerri su Fb] #Garlasco x.com

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