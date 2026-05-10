A Garlasco, emerge una nuova possibile svolta nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi. Chiara aveva confidato a Stefania Cappa l’esistenza di alcuni video, mentre un'ipotesi di Marco Poggi riguarda un uomo chiamato Sempio e una chiavetta. Dopo vent’anni di indagini e processi, si apre uno spiraglio in una vicenda giudiziaria che sembrava ormai definita.

Dopo 20 anni di quelle che sembravano incrollabili certezze sull’ omicidio di Chiara Poggi e sulla colpevolezza di Alberto Stasi, forse si sono apperte delle brecce nella spessa cortina di Garlasco. Ad aprirle sono stati i carabinieri del Nucleo Investigazioni di Milano e i procuratori di Pavia, che con un lavoro certosino hanno messo in fila una serie di elementi che suggeriscono una verità e un colpevole diversi rispetto a quelli finora considerati definitivi. Prima di procedere con la chiusura delle indagini, la procura di Pavia ha effettuato un ulteriore passaggio, interrogando, oltre all’indagato Andrea Sempio, anche le gemelle Paola e Stefania Cappa e Marco Poggi, rispettivamente cugine e fratello della vittima.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Garlasco, Chiara disse a Stefania Cappa dei video. L’ipotesi di Marco Poggi su Sempio e la chiavetta

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