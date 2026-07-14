Garlasco Stefania Cappa e la testimonianza sparita | Chiara Poggi e la fuga in pigiama

Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, ha riferito di aver assistito a un episodio nel quale Chiara si sarebbe vestita con un pigiama e sarebbe fuggita, ma questa testimonianza non è mai stata formalizzata nel procedimento iniziale. La sua dichiarazione è stata rilasciata recentemente e riguarda un dettaglio non inserito nei verbali ufficiali delle prime indagini. La vicenda riguarda la scomparsa e l’omicidio della giovane.

Nella storia infinita di Garlasco c'è un passaggio forse decisivo e mai messo a verbale nel corso della prima inchiesta. Sta tutto nelle parole di Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi. Una testimonianza che, come suggerisce il Giornale, demolirebbe "uno dei pilastri della condanna di Alberto Stasi ". Il dato pesante, e inquietante, è che Stefania sostiene di averne parlato anche durante gli interrogatori della prima inchiesta, ma quelle parole erano state di fatto ignorate dai carabinieri di Vigevano. Sono state invece messe a verbale dalla Procura di Pavia che da un anno e mezzo sta indagando su Andrea Sempio, considerato l'unico possibile assassino di Chiara la mattina del 13 agosto 2007. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Garlasco: Chiuse le indagini, l'Audio Confessione e la Testimonianza di Marco Poggi - Salotto Giallo

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