Chiara Poggi terrorizzata l’ho vista lì Stefania Cappa la testimonianza clamorosa

Stefania Cappa ha raccontato di aver visto Chiara Poggi terrorizzata in un momento improvviso, descrivendo una scena intensa e difficile da dimenticare. La testimonianza si concentra su un episodio in cui la donna ha notato un gesto repentino e una corsa senza motivo apparente, accompagnati da uno sguardo che indicava paura. Le sue parole si concentrano sull’emozione di quell’istante, senza aggiungere spiegazioni o interpretazioni.

Certe scene restano addosso per anni. Un gesto improvviso, una corsa senza senso, lo sguardo di qualcuno che conosci bene e che, all’improvviso, sembra vedere un pericolo che gli altri non vedono. Nel delitto di Garlasco, a distanza di tempo, torna a emergere un ricordo che oggi viene riletto con occhi diversi. È un tassello che riaffiora mentre la Procura di Pavia continua a scavare, passo dopo passo, nei giorni che hanno preceduto l’omicidio di Chiara Poggi. E in questa nuova fase dell’inchiesta, una testimonianza già resa tempo fa sta tornando al centro: quella di Stefania Cappa, ascoltata a ridosso della chiusura delle indagini su Andrea Sempio.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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