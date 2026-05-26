Un’ulteriore intercettazione riguarda il caso Garlasco, tra l’ex-capitano dei Carabinieri, all’epoca alla guida della compagnia di Vigevano, e la madre di Chiara Poggi. La signora Rita Preda si sente con il militare e gli chiede informazioni su un video, senza specificare di cosa si tratti. La conversazione è stata registrata durante le indagini e resa nota recentemente.

Un’altra intercettazione emerge sul caso Garlasco, quella tra l’ex-capitano dei Carabinieri, Gennaro Cassese, all’epoca dei fatti alla guida della compagnia di Vigevano, e la madre di Chiara Poggi, la signora Rita Preda. Rilevata all’indomani dell’interrogatorio del fratello di Chiara, Marco, sulla visione del famoso “video intimo” della sorella con il fidanzato Alberto Stasi. E viene fatta ascoltare a Quarta Repubblica, programma di approfondimento di Rete4 condotto da Nicola Porro. Nell’audio emerge questa conversazione, che parte dalla signora Preda: “Ieri quando ero tornata ho chiesto a mio figlio del video. Mi ha detto che lui non l'aveva visto”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, la clamorosa intercettazione di mamma Poggi: "Ho chiesto a Marco del video"

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Garlasco, le intercettazioni che incastrano Andrea Sempio - Ore 14 Sera 15/05/2026

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