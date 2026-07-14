A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, emergono nuovi dettagli nelle indagini. Una intercettazione registrata anni fa rivela una conversazione tra i familiari, in cui si sente una voce che dice: “Mamma, ho paura”. Gli inquirenti hanno riesaminato documenti e conversazioni conservate nel tempo, dando nuova attenzione a queste prove. La vicenda rimane aperta, senza ulteriori sviluppi ufficiali annunciati.

Il delitto di Garlasco, a quasi vent’anni dall’uccisione di Chiara Poggi, continua a riaccendere attenzione, interrogativi e polemiche. La nuova fase investigativa ha riportato in primo piano documenti e conversazioni rimasti per anni sullo sfondo, ora riletti dagli inquirenti con una prospettiva diversa. Nel fascicolo che torna a far discutere c’è anche una telefonata tra Marco Poggi, fratello della vittima, e la madre. Un dialogo avvenuto prima di un interrogatorio, segnato dall’ansia e dalla pressione che da tempo accompagna la famiglia al centro di una delle vicende giudiziarie più seguite d’Italia. Le nuove verifiche sul caso Garlasco. Nelle ultime settimane la Procura di Pavia ha dato nuova accelerazione agli accertamenti, concentrando l’attenzione su Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Garlasco, l’intercettazione di Marco Poggi: “Mamma, ho paura”

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Garlasco. Le contraddizioni di Marco Poggi, fratello di Chiara

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